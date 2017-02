O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, foi recebido na manhã desta sexta-feira, 20, pelo governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. No encontro, que ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, os chefes dos executivos Municipal e Estadual discutiram sobre parcerias entre em todas as áreas em prol da Capital, mas com foco principal na Saúde e Educação. “Reconhecendo o gesto republicano do governador, fiz questão de vir ao palácio para dar abertura a um relacionamento administrativo, pautado pelo espírito público e pela vontade de promover o desenvolvimento da nossa cidade”, disse.



Ainda durante a audiência, Iris Rezende ressaltou seu respeito pelo Executivo Estadual e reafirmou a vontade de realizar, junto com o Estado, uma administração moderna e focada na qualidade de vida do cidadão. “Os problemas da cidade não são poucos. Essas parcerias vão nos auxiliar no objetivo de oferecermos serviços de qualidade à população”, comentou o prefeito, acrescentando que o próprio governador já havia demonstrado preocupação e interesse por apoiar na solução de problemas referentes à Saúde, inclusive com a construção de novos hospitais em Goiânia.



Além das parcerias em propostas para a Saúde e Educação, outra pauta do encontro entre Iris e Marconi foi a solicitação do compartilhamento do banco de dados do Estado, especificamente, na área de recursos humanos e notas fiscais. “A execução desses dois projetos com recursos próprios da Prefeitura de Goiânia seria difícil pelo valor, algo em torno de R$ 10 milhões. Mas, com a disponibilidade dos softwares do Estado, será facilitado o trabalho administrativo da prefeitura”, avaliou Iris.



Ao enfatizar o término de divergências e embates eleitorais, o prefeito Iris Rezende lembrou que esses fatos jamais podem influenciar as ações da administração. “Estamos vivendo um dos momentos mais críticos na vida política e administrativa deste País. Vamos administrar juntos e dar o exemplo de espírito público”, ponderou.



Já o governador Marconi Perillo, que agradeceu a visita e se colocou à disposição da administração municipal, fez questão de relatar a consideração por Iris Rezende. “Tenho muito respeito pelo senhor, pela sua história e biografia”. O governador reforçou também que todo seu secretariado está autorizado para discutir ações e parcerias com as pastas da administração estadual. “Nossa disposição é para colaborar com tudo que o prefeito Iris Rezende precisar”, disse aos jornalistas, durante coletiva à imprensa.