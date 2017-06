Vacinação foi divida em grupos para facilitar a procura e dar agilidade ao processo. Vacina está disponível em 37 postos de Saúde

Gestantes, crianças de seis meses até 4 anos de idade e mulheres que deram à luz recentemente (puérperas) recebem de hoje, 2, até a próxima sexta-feira, 5, a vacina gratuita contra a influenza em Goiânia. Esse é o terceiro grupo prioritário a receber as doses da vacina dispopnível em 37 postos de Saúde da Capital, já que esse ano a vacinação foi divida em grupos para facilitar a procura e dar agilidade ao processo. Idosos e trabalhadores da Saúde já foram imunizados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), a estimativa é que ao todo cerca de 368.747 pessoas devem receber a vacina na Capital. A meta é que, no mínimo, 90% desse público seja imunizado.



Outros grupos prioritários para a vacinação são os portadores de doenças crônicas (8 a 12 de maio) , professores (15 a 19 de maio) , detentos, adolescentes e jovens internados em medidas socioeducativas (22 a 26 de maio) . No dia 'D', 13 de maio, todos os grupos podem ser vacinados.



Valéria Almeida, da Diretoria de Jornalismo - Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)