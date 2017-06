Carlos Jardiel de Barros Dantas, mais conhecido pelo nome falso Carlos Souza Ferreira, apelidado de “Jardiel Cabeção”, de 41 anos, é considerado pela Polícia Militar o maior assaltante de bancos, casas de valor e carros fortes do Brasil. Ele foi morto na manhã desta quinta-feira, dia 4, em Aragarças, no oeste goiano, após confronto com a polícia. Ele teria sido abordado por agentes de Goiânia em diligência e foi baleado após reagir.

Carlos Jardiel nasceu em Cabrobó, no Pernambuco, e era apontado como o líder de uma das maiores quadrilhas de assalto a bancos, carros-fortes e empresas de valores do País. Ele possuía extensa ficha criminal, com diversas prisões e, inclusive, uma condenação a nove anos de reclusão em decisão proferida em 2003. No momento de sua morte ele estava de posse de documentos com nomes falsos.

A organização comandada por Jardiel seria composta por pelo menos 30 homens que, em janeiro deste ano, aterrorizaram a cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, durante um assalto aos bancos da cidade. A ação dos criminosos culminou no sequestro e morte de dois policiais militares baianos, gerando grande comoção.