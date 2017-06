Mutirão estreia com obras, atendimentos e serviços à comunidade

População também participou de atividades educativas e culturais. Expectativa é que passem mais de 50 mil pessoas pelo local até este domingo

Milhares de pessoas visitaram neste sábado, 3, na região Norte da Capital o primeiro dia do Mutirão da Prefeitura de Goiânia. Vários atendimentos gratuitos foram disponibilizados para a população nas áreas da saúde, cuidados com a beleza, orientação jurídica, emissão de documentos, atividades educativas, esportivas e de lazer, além de apresentações artísticas e culturais. A estrutura do evento foi montada na avenida Eurico Viana, divisa entre setores Mansões Goianas e Parque das Flores em tendas climatizadas e estandes das principais secretarias e parceiros do evento. A abertura foi feita pelo prefeito prefeito Iris Rezende, secretários, vereadores e populares.

No estande da Secretaria Municipal de Saúde, quem visitou o Mutirão conheceu o “trailler da Saúde”, que realizou testes oftalmológicos (em parceria com o Lions Clube), exames de triagem para doenças crônicas, como a medição do nível de colesterol, tipagem sanguínea, índice de massa corpórea (IMC), exames de eletrocardiograma e outros. Mas a grande novidade foi a distribuição e aplicação da vacina contra influenza em todos que passaram pelo Mutirão e procuraram o serviço.

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) ofereceu mais de 2,5 mil mudas de árvores. A realização de oficinas de educação ambiental, registros de denúncias, consultas e andamentos de processos, orientações sobre licenciamento e fiscalização também chamou atenção de quem visitou o local.

Na Comurg, além dos serviços de limpeza que foram realizados em toda Região Norte e por meio do projeto Mulheres que Transformam Lixo em Lucros, servidoras da companhia levaram até o Mutirão os produtos artesanais feitos a partir de matérias recicláveis encontrados no lixo. As crianças aproveitaram para ser divertirem nos brinquedos e da cama elástica. No palco do Sesc muitas apresentações culturais e um grande número de pessoas participando do karaokê.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) participa com o Programa Anjos da Guarda, um projeto lúdico que conta com a participação de crianças e adolescentes. As crianças que participam do Mutirão e visitam o estande da Guarda Civil Metropolitana (GCM) são orientadas sobre a prevenção ao uso de drogas pelos agentes do programa. Durante os dois dias, a equipe do Programa Anjos da Guarda realiza um trabalho lúdico com as crianças e adolescentes. Os guardas municipais também são responsáveis pela segurança do local com 50 homens, realizam apresentações com a banda de música da corporação e promovem um trabalho recreativo de interação com as crianças.

Já o Procon está com dez servidores à disposição da população para orientar sobre os direitos dos consumidores. Além do trabalho de informação, o Procon Goiânia está recebendo denúncias, atendendo reclamações e instaurando processos referentes as demandas recebidas durante o Mutirão da Região Norte.

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) está trabalhando com obras, serviços e atividades esportivas e educacionais. As ações têm como objetivo envolver a comunidade, levar cidadania e qualidade de vida à população.

Nesta semana, pelo Programa Escola Viva, foram reformadas duas instituições na região norte: a Escola Municipal Hebert José de Souza e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jardim Balneário Meia Ponte. As unidades educacionais receberam pintura geral, revisão elétrica e hidráulica, limpeza geral, revisão de telhados, substituição de lâmpadas e vidros. Outras quatro escolas e três Cmeis da região também passaram por intervenções.

Os estandes da SME incluem oficinas de alimentação saudável e horta escolar, pintura facial de crianças, jogos de língua portuguesa e contação de histórias com fantoches. Os visitantes têm acesso também a atividades de recreação, como amarelinha, pernas de pau, xadrez, cabo de guerra, pula elástico, peteca, corrida de saco, golzinho e voleibol.

Durante o Mutirão, apresentações artísticas de música e dança de alunos da rede municipal de ensino estão programadas. Educandos das escolas municipais Maria Helena Batista Bretas e Agripina Teixeira Magalhães realizam o plantio de 100 mudas de árvores no Parque Itália.

Infraestrutura

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) já estão realizando diversas ações na Região Norte de Goiânia, especificamente no Jardim Balneário Meia Ponte. Serviços como manutenção de bocas de lobo e asfáltica, por meio da Operação Tapa-Buracos, recuperação de meios-fios, troca de lâmpadas e a revisão da iluminação do bosque do Residencial Itália já estão em andamento nos bairros da região. Uma praça construída por meio de Parceria Público Privada (PPP), também foi entregue pelo prefeito à população.

A pasta também vai executar obras de recapeamento asfáltico na Avenida Eurico Viana e em sua extensão, a Avenida Nerópolis. Além disso, as unidades educacionais da região também estão recebendo cuidados especiais, oito escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão sendo atendidos pela secretaria. Os serviços executados são de pintura geral, manutenção elétrica, hidráulica e do telhado e demarcação de quadras.

Direitos Humanos

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA) preparou uma série de atividades culturais e um estande que emite documentos como Carteiras de Identidade, Carteiras de Estudante, ID Jovem e Carteiras de Passe Livre para pessoas com deficiência.

A Superintendência de Promoção da Igualdade Racial realiza apresentações culturais de rodas de capoeira, samba de roda e congada e está oferecendo assessoria jurídica em direitos humanos e palestras sobre igualdade racial. Por sua vez, a Assessoria LGBT da Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizará uma ação com psicólogos para atender as pessoas que queiram tirar dúvidas sobre orientação sexual e de gênero.

Outros benefícios levados para a comunidade da região Norte pela SMDHPA é a confecção de carteiras de estudante e o ID Jovem – documento que dá acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual -, que serão emitidos pela Superintendência da Juventude. Além disso, os participantes poderão emitir a Carteira de Passe Livre para pessoas com deficiência. Já em parceria com o Sine Municipal, a pasta prepara um guichê para orientações a respeito de vagas de emprego.

Outra novidade é a apresentação do Rally da Acessibilidade. No local, será montado uma pista cenográfica para que o público possa vivenciar o dia a dia de um deficiente visual e físico, com o manuseio de bengalas e cadeira de rodas.

Assistência Social

Durante a frente de serviços itinerante, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) está realizando inscrições para o casamento comunitário da Prefeitura de Goiânia, que está marcado para ser celebrado em dezembro deste ano. Até o momento, 50 casais se inscreveram para o casamento comunitário. Sandra Eliza e Luiz Carlos, moradores do Jardim Balneário Meia Ponte, moram juntos há 15 anos e nunca oficializaram civilmente, viram no Mutirão a oportunidade. “Agora só falta a festa”, comemora Sandra.

Além disso, no Mutirão, a população tem acesso aos serviços de cuidados com a beleza, orientação jurídica e esclarecimento sobre programas sociais. No Espaço Beleza, 20 cabeleireiros, sete maquiadores e uma designer de sobrancelhas participarão da ação. O estande do órgão também contará com oficinas gratuitas de artesanato.

Na parte dos programas sociais, a pasta conta com cinco profissionais para esclarecer e orientar o público quanto ao Cadastro Único. O CadÚnico possui em Goiânia nove modalidades diferentes de programas sociais: Bolsa Família; Minha Casa, Minha Vida; Benefício de Prestação Continuada; Isenção de taxa de inscrição para concurso público; Telefone Popular; Tarifa Social para Energia Elétrica; IdJovem; Carteira do Idoso e Aposentadoria para dona de casa. Também será disponibilizado dois apoios jurídicos para esclarecer dúvidas sobre programas sociais.

Além de vistoria de obras de recapeamento de asfalto, limpeza de boca de lobo e outros, o prefeito Iris Rezende participou do plantio de 100 mudas no Parque Itália. Ele também participou da entrega de kits Ginástica e da inauguração de uma Praça na Av. Nerópolis no Jardim Balneário Meia Ponte.

Agora a tarde, o prefeito visita as escolas E.M.Hebert José de Sousa E.M. Balneário Meia Ponte e CMEI Jardim Balneário Meia Ponte, a Associação de Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte. O dia será fechado com a apresentação da Orquestra Sinfônica nas Tendas do Mutirão.⁠⁠⁠⁠

A programação do Mutirão da Região Norte segue até às 12h deste domingo, 4. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas visitem os estandes nos dois dias do evento. “O mutirão é antes de tudo uma grande festa cívica. O povo se encontra, conversa, sorri, se diverte e é atendido em suas demandas, de modo que é uma grande festa solidária”, disse o prefeito Iris.

Diego Reis, da Diretoria de Jornalismo