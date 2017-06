Prefeitura leva consultório móvel da Saúde para Mutirão

Estrutura facilita atendimento à população que procurar os serviços de saúde durante o evento. Mutirão ocorre neste final de semana, sábado, 3, e domingo, 4, no Parque das Flores, região Norte da Capital

Um consultório móvel com cerca de 40 m² concentrará os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) durante o primeiro Mutirão da Prefeitura de Goiânia, que ocorre neste fim de semana, sábado, 3, e domingo, 4, no Parque das Flores, região Norte da Capital. A proposta da estrutura, que é inédita neste tipo de ação do município, é facilitar o atendimento e oferecer mais comodidade a quem procurar o evento. Além dos serviços no “trailer da Saúde”, ações externas ao Mutirão também serão realizadas na região Norte, como a retomada das obras do Centro Integrado de Assistência Municipal de Saúde (Ciams) Urias Magalhães e a intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti.

Quem procurar os serviços de saúde no Mutirão poderá realizar testes oftalmológicos, como os de glaucoma e daltonismo, realizar exames de triagem para doenças crônicas, como aferição da pressão arterial, e dosar a quantidade de açúcar no sangue pelo teste de glicemia. Pelo cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), poderá ser avaliado se as pessoas estão dentro do peso considerado ideal. Exame que mede o nível de colesterol sanguíneo também será disponibilizado durante o evento.

Consultas pré-agendadas na área de oftalmologia e o exame de eletrocardiograma, utilizado para o chamado “risco cirúrgico”, serão realizados durante o Mutirão. A SMS entrou em contato previamente com as pessoas para informar que poderão procurar o consultório móvel para o atendimento especializado. O objetivo é facilitar o acesso aos pacientes da região que aguardam na fila para os procedimentos. Com o Mutirão, as pessoas não precisarão se deslocar para outras unidades de saúde.

Serviços

Para as pessoas dos grupos prioritários que deixaram para última hora, uma sala de vacinas vai oferecer doses contra a gripe. A estratégia faz parte do segundo dia “D” de mobilização da campanha de vacinação contra influenza. No local também serão disponibilizadas vacinas contra meningite, HPV, febre amarela e hepatite para todos que precisarem ser imunizados. É importante levar o cartão de vacinação para que os profissionais o avaliem durante o Mutirão.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará no local para que as pessoas conheçam a estrutura interna do veículo e tirem dúvidas sobre a assistência prestada pelos profissionais que atuam nas situações emergenciais na Capital. Médicos e enfermeiros vão orientar em quais situações o telefone 192 deve ser acionado e oferecer panfletos educativos para a população.

Durante o Mutirão, no espaço reservado para a equipe da zoonose, as pessoas poderão tirar dúvidas sobre o Aedes aegypti e controle de animais como escorpiões, pombos e ratos. Cerca de 60 agentes de combate a endemias vão intensificar as ações contra o mosquito Aedes nos bairros da região Norte. As equipes devem visitar os imóveis, eliminar criadouros e orientar a população que mesmo fora do período chuvoso a vigilância contra o vetor deve ser mantida.

Entre as obras programadas para o Mutirão, os serviços no Ciams Urias Magalhães serão intensificados. O objetivo é seguir com os trabalhos para reabertura da unidade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia – regional Goiás, o Grupo Cesar, o Lions Clube e a Floricultura Las Palmas são parceiros da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia durante o 1º Mutirão da Prefeitura.

Pedro Ferreira, estagiário da editoria de Saúde

Comurg participa do primeiro Mutirão da Prefeitura

Servidores percorrem vários bairros da região norte promovendo benfeitorias

Desde o dia 29, equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) estão trabalhando a todo vapor nas imediações da região norte. As ações fazem parte do cronograma de atividades da primeira edição de Mutirão da Prefeitura de Goiânia que será realizado nos dias 03 e 04 de junho, respectivamente.

Estão sendo realizados serviços como remoção de entulhos e galhadas descartados clandestinamente em vias públicas, roçagem de mato alto, poda de árvores, poda de grama de praças e canteiros, manutenção em equipamentos de ginástica e brinquedos, infraestrutura e limpeza em geral.

Diversos setores estão sendo beneficiados, entre eles Loteamentos Granja Brasil, Cruzeiro do Sul, Panorama Park, José Viandelli, Parque das Nações, Jardim Ipê, Mansões Goiânia, Jardim Diamantina, Urias Magalhães, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Roriz, Parque das Flores, Jardim Balneário Meia-Ponte e os Residenciais Balneário, Parque Balneário, Licardino Ney, Mirante, Itália, das Acácias e Humaitá.

De acordo com o presidente da Comurg, Denes Pereira, o intuito é cumprir todo o cronograma conforme determinação do prefeito Iris Rezende, priorizando o bem-estar da população, a sustentabilidade da Capital, além de aproximar o poder público das necessidades de cada cidadão.

Márcia Tormim, da editoria de Urbanização

Primeiro Mutirão será na região norte de Goiânia

Estandes serão concentrados no sábado (3), das 8 às 17 horas, e no domingo (4), das 8 às 12h, na avenida Eurico Viana, divisa entre setores, Mansões Goianas e Parque das Flores

A maior frente de serviços itinerantes e gratuitos da Prefeitura de Goiânia está de volta com a primeira edição do Mutirão, na região norte, neste fim de semana, 3 e 4 de junho. Nos estandes serão oferecidos à população atendimentos nas áreas de saúde, cuidados com a beleza, orientação jurídica, emissão de documentos, atividades educativas, esportivas e de lazer.

O Mutirão contará com a estrutura do Atende Fácil, que permite o acesso a diversos serviços da prefeitura e a parceria do Lions Clube de Goiânia, que levará consultas oftalmológicas, aferição de pressão e taxas de glicose, além do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), que prestará auxílio jurídico aos presentes no evento.

Cada pasta da administração terá espaço para oferecer atendimentos e mostrar o trabalho que é desenvolvido diariamente por toda a cidade. Haverá distribuição de mudas de árvores, oficinas recreativas, campanhas de conscientização no trânsito, entrega de passaportes do idoso, cadastro no sistema de habitação do município, cortes de cabelo e diversas atividades. Também é esperada uma grande quantidade de alunos da Rede Municipal de Educação (RME) com visitas monitoradas ao evento.

Enquanto isso, equipes irão percorrer ruas e avenidas em mais de quinze bairros vizinhos com ações de limpeza e melhorias na infraestrutura das comunidades. Serviços como remoção de entulhos, poda de árvores, roçagem de praças e canteiros, troca de lâmpadas queimadas, pintura de meios-fios, limpeza de boca de lobos e tapa-buracos. As escolas municipais, CMEIs e unidades de saúde da região também recebem ações de reparos na rede hidráulica e elétrica, pintura e melhorias nos prédios.

Durante o Mutirão, o prefeito Iris Rezende irá autorizar o recapeamento da avenida Eurico Viana e anunciará adaptações e reformas para retomar o funcionamento do CIAMS Urias Magalhães, fechado há alguns anos.

O prefeito Iris Rezende destaca a importância dos mutirões para a cidade. “É a forma de ampliar a participação do povo na solução dos problemas de Goiânia. De aproximar o poder público do cidadão no contato direto com seus representantes”, comenta.

De acordo com Aristóteles de Paula (Toti), coordenador dos mutirões, a intenção é levar o evento a todas as regiões de Goiânia. “A expectativa é atender mais de quinze bairros próximos nesta primeira frente de serviços em 2017. Esperamos realizar um a cada quinze dias, contemplando os moradores de vários bairros da nossa cidade”, ressalta.

Serviço

Assunto: Mutirão da Prefeitura

Data: 3 e 4 de junho

Horário: 8 às 17 horas (Sábado) e 8 às 12 horas (Domingo)

Local: Avenida Eurico Viana, divisa entre os setores, Mansões Goianas e Parque das Flores

Luciano Joka, da Diretoria de Jornalismo

Fotos: Jackson Rodrigues