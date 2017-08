2° Mutirão de Iris contemplará neste final de semana 21 bairros e frentes de serviços já movimentam Região Sul

Ao todo, 21 bairros da região Sul da Capital serão beneficiados com o próximo Mutirão da Prefeitura de Goiânia, que ocorrerá nos dias 24 e 25 deste mês. Os bairros foram divulgados nesta terça-feira, 13, pela organização da frente de serviços, que levará para a região operações de tapa-buraco, recapeamento asfáltico, reformas em praças e canteiros, além de acesso a vários atendimentos gratuitos na área da saúde, cuidados com a beleza, orientação jurídica e emissão de documentos.

Os bairros beneficiados pela segunda edição do Mutirão são: Chácara do Governador, Chácara Alto da Glória, Conjunto Anhanguera, Conjunto Fabiana, Jardim Bela Vista, Jardim da Luz, Jardim Mariliza, Parque Santa Cruz, Parque Acalanto, Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Vale das Pombas, Vale das Brisas, Villa de France e Villa de France I. As vilas Alto da Glória, Jardim Vitória e Legionárias e os residenciais Arco Verde, Brisas do Cerrado e Parque Flamboyant também receberão os serviços.

A localidade foi anunciada nessa segunda-feira, 12, pelo prefeito Iris Rezende, durante vistoria realizada em unidades de saúde da região. Acompanhado de auxiliares, o chefe do Executivo visitou o Centro de Assistência Integral a Saúde (Cais) do bairro Chácara do Governador e o Centro de Saúde da Família no Ville de France. Durante o percurso, entre uma unidade e outra, Iris observou as vias públicas que necessitam de melhorias de infraestrutura.

Na ocasião, o prefeito determinou também a revitalização do Parque Carmo Bernardes e pediu ao titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Fernando Cozetti, estudos para a implantação de um complexo esportivo com campos de futebol para beneficiar toda a comunidade nas proximidades do Parque Atheneu.

Na primeira edição realizada na Avenida Eurico Viana, no Parque das Flores, região Norte da Capital, nos dias 3 e 4 deste mês, foram realizados mais de 48 mil atendimentos à população. Além de obras de infraestrutura nas principais vias urbanas de 15 bairros, foram oferecidos outros serviços como distribuição de mudas de árvores, consultas nas áreas de oftalmologia e cardiologia, campanha de vacinação, emissão de documentos como carteiras de identidade, de estudante (ID Jovem) e passe livre para pessoas com deficiência.

A expectativa da administração municipal é de que o número de atendimentos seja superior na segunda edição. Para o prefeito Iris Rezende, o Mutirão é uma ação que tem como foco o trabalho coletivo para solucionar as demandas dos moradores da Capital. “Essa é uma atividade que todos conhecem e não podemos deixar de realizá-la. Mesmo com uma nova roupagem, nos mutirões conseguimos resolver de imediato diversas demandas da população, que também pode nos ajudar, sobretudo na conservação dos benefícios oferecidos”, acredita o prefeito.

Thiago Araújo, da Diretoria de Jornalismo

Segundo Mutirão da Prefeitura movimenta região Sul

Obras de infraestrutura, reformas e pinturas estão sendo executadas em ruas e prédios públicos dos setores que compõem o segundo mutirão da Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia já iniciou a prestação de serviços nas ruas, avenidas e prédios públicos localizados nos setores que compõem o segundo grande mutirão da atual gestão Iris Rezende, programado para os próximos dias 24 e 25 de junho. A estrutura que sediará a frente de serviços da administração municipal está sendo montada na Praça do Parque Atheneu. Toda gama de serviços da prefeitura estará à disposição da população, numa grande festa de confraternização.

Desde a última segunda-feira, 19, equipes da Secetaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) estão realizando vários serviços na região. Na Avenida Barbosa Rodrigues (continuação da Avenida Pio Correia), no Jardim Mariliza, estão sendo finalizados os serviços de terraplenagem e confecção de meio-fio. A via deve receber o asfalto novo nos próximos dias. No Cmei do Parque Atheneu, a prefeitura executa a construção de muro, reforma do telhado, manutenção da rede elétrica, hidráulica e pintura do imóvel, o que vai oferecer mais segurança e conforto aos alunos e servidores.

No Cais Chácara do Governador, no bairro de mesmo nome, estão sendo realizados serviços de reforma, visando corrigir a deterioração do prédio, a fim de proporcionar mais dignidade à população. Na Escola Municipal Professora Amélia Fernandes Martins, no Parque Acalanto, equipes trabalham na manutençao da estrutura predial, assim como na Escola Municipal José Alves Vila Nova, no Parque Atheneu, que recebe serviços de reforma e manutenção hidráulica e elétrica. Todas essas ações fazem parte do Mutirão da Região Sul e vão se estender a todos os 21 bairros da região.

De acordo com o prefeito Iris Rezende, o mutirão sintetiza o espírito participativo e solidário do povo goianiense e é a oportunidade que o administrador público tem de ouvir a população. ‘É o momento que a prefeitura se encontra, entra em contato com o povo, cada secretário sente pessoalmente os problemas que estão à espera de solução. Mutirão é isso! É o poder público indo para junto das pessoas, para o meio do povo para sentir seus problemas’, lembra.

Cloves Reges, da Diretoria de Jornalismo