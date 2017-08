Prefeito Iris Rezende encerra Mutirão com vistorias em obras de infraestrutura

Reparos de infraestrutura foram realizados em mais de 20 unidades de educação da Região Sul, além disso o Cais da Chácara do Governador também está sendo reformado

Depois de promover diversas ações, que atenderam 21 bairros da região Sul da capital goiana, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, encerrou no fim da manhã deste domingo, 25, a segunda edição do Mutirão da Prefeitura com vistorias em obras. Neste fim de semana, toda a estrutura da administração municipal foi deslocada para a Praça da Feira do Parque Atheneu com o objetivo de prestar atendimento aos moradores da região.

Assim que chegou ao local onde as tendas foram erguidas, o prefeito percorreu, por mais de três horas, todos os estandes e atendeu as demandas da população. 'Mutirão é um instrumento que utilizamos para aproximação da população e o poder público', disse o prefeito Iris Rezende, lembrando que a participação dos moradores é o verdadeiro espírito do evento.

Uma das visitas deste domingo foi na Escola Municipal Professora Amélia Fernandes Martins, localizada no Parque Acalanto. Durante o Mutirão, a unidade escolar recebe reparos na estrutura elétrica e hidráulica, além de pintura, os servidores da Secretaria Municipal de Infraestutura e Serviços Públicos (Seinfra) reformam os equipamentos que contemplam a estrutura da escola. 'São pequenos detalhes que realizamos nesse período do mutirão que melhoram a permanência dos educadores e também dos nossos estudantes aqui dentro', comentou o prefeito. Todo o trabalho no local está sendo concluído neste domingo.

Em seguida, Iris Rezende vistoriou a reforma do Cais da Chácara do Governador. Assim que chegou ao local, ele foi recebido pelos servidores da unidade e por moradores que agradeceram pela obra. Como foi o caso da moradora do setor Vânia Borges, que segundo ela, o Cais estava precisando muito de reparos. 'O prefeito Iris é trabalhador e governa por toda a cidade. O Cais da Chácara do Governador estava precisando urgente desses reparos', disse a dona de casa, acrescentando não ter dúvidas que em breve a cidade estará nos eixos. 'Não vai demorar muito e Goiânia vai estar limpa e organizada', concluiu.

O trabalho no Cais da Chácara do Governador é realizado por servidores da Seinfra e também da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e, segundo a secretária da Saúde de Goiânia, Fátima Mrué, reparos na parte hidráulica, elétrica, além de pintura e manutenção dos equipamentos são alguns dos serviços executados. A secretária informou ainda que a reforma será concluída ainda nesta semana.

Agradecimento

Ao encerrar os trabalhos, o prefeito Iris Rezende fez questão de agradecer aos servidores pelo trabalho realizado durante a segunda edição do Mutirão. 'Sem vocês, servidores, era impossível a realização dos mutirões. Agradeço por estarem comigo na promoção dessa gama de serviços da Prefeitura de Goiânia', frisou Iris Rezende, após agradecer também a participação dos moradores dos 21 bairros receberam o Mutirão deste fim de semana de braços abertos.

Texto e fotos: Mauro Júnio, da Diretoria de Jornalismo - SECOM