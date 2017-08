Esporte goiano coleciona medalhas e destaques com incentivos estaduais

Equipe Goiás Agora

Destaque no País na implementação de programas sociais e em outras áreas, o Governo de Goiás ganha a frente também no que se refere ao esporte. Graças a programas como Pró-Atleta e Pró-Jovem, atletas e equipes goianas de diversas modalidades esportivas são frequentes nos pódios, nacionais e internacionais, como o exemplo recente da equipe de Voleibol Sentado Feminino da Associação dos Deficientes de Aparecida de Goiânia (Adap).

As atletas da Adap que estiveram em São Paulo, no campeonato da 2ª Liga Nacional Feminina de Voleibol Sentado, realizado nos dias 10 e 11 de junho, trouxeram para casa o troféu de vice-campeãs do torneio. Um dos destaques da equipe goiana é Adria de Jesus da Silva (foto), 33 anos. Ela, como outras centenas de atletas do Estado, podem treinar regularmente, assim como participar de torneios e campeonatos angariando vitórias País afora por causa de programas como Pró-Atleta e Pró-Jovem.

Se não fosse o incentivo que recebo do Governo do Estado não poderia me manter como atleta”, diz Adria, que ostenta orgulhosa as medalhas Prata no Pan Americano (Agosto 2015); Bronze no Intercontinental, na China (março 2016) e Bronze na Paralimpíadas, no Rio de Janeiro (2016 ). “Essa última (Paralimpíadas) é a competição mais importante do mundo”, faz questão de frisar. Adria e a equipe da Adap, treinam quatro vezes por semana, das 16 às 19 horas, no Colégio Atheneu Dom Bosco, em Goiânia.

Aos 55 anos, o analista de sistema João Ricardo Reis é atleta profissional de moto-velocidade superbike desde 1998, e desde 2010, por intermédio do Pró-Esporte, recebe ajuda destinada a aquisição de vestuário e equipamentos, pagamento de viagens para competição, estada e alimentação, entre outras exigências para se manter no esporte. “Sempre gostei de moto, mas tinha consciência que lugar de velocidade é no autódromo, por isso me tornei profissional”, conta.

João Ricardo já foi bi-campeão brasileiro, vice-campeão mineiro e oito vezes campeão goiano na modalidade superbike 1000 cilindradas, a mais pesada. “Com certeza não estaria competindo hoje e nem teria conquistado esses troféus para Goiás não fosse o incentivo que os programas do Governo de Goiás concede aos atletas”, elogia. Segundo ele, é muito difícil conseguir patrocínio de empresas privadas. “A maioria dos nossos atletas sequer teriam se tornado profissionais sem esses incentivos”, afirma.

De acordo com informações da Secretaria da Educação, Cultural e Esporte (Seduce), gestora dos programas de incentivo ao esporte, já foram liberados até agora R$ 2 milhões e 600 mil ao Programa Pró-Esporte. Restam R$ 3.400 milhões que – de acordo com a mesma fonte – serão pagos ao longo deste ano atendendo associações, clubes e atletas individuais, olímpicos e paraolímpicos.

“A Seduce se destaca ainda por ser a primeira secretaria no País que conseguiu sistematizar e regularizar as bolsas do Pró-Atleta”, relata a secretária Raquel Teixeira. Ela explica que isso demandou prestação de contas pendentes desde 2007 e 2008. “Agora está tudo funcionando muito bem. Temos 60 bolsas sendo pagas já este ano”, comemora.

Neste ano foram distribuídas ainda 250 bolsas de R$ 250; 300 de R$ 500 e 50 de R$ 750. Sendo que as bolsas de R$ 750 são dirigidas para alunos com maior potencial e altas habilidades esportivas para concorrer em olimpíadas.

Em 2016 foram investidos no Pró-Esporte R$ 6,2 milhões para projetos com foco no incentivo à prática esportiva. O benefício foi destinado a mais de 300 projetos.