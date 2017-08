O prefeito de Goiânia lançou nesta manhã de quinta (1O) no Paço Municipal o Alvará Fácil. Com mais essa medida de modernização, estamos colocando a nossa administração sintonizada com a área da tecnologia da informação", diz Iris."Me sinto realizado com o lançamento desses projetos", disse Iris Rezende durante a solenidade de lançamento do Uso do Solo Fácil. Há 100 dias do Alvará Fácil, Agenor Mariano (SEPLANH) lembrou que 840 projetos foram liberados e mais de 6 mil empregos foram gerados com o fim da burocracia. Com o lançamento desses novos sistemas digitais, o prefeito Iris Rezende cumpre mais uma etapa para a modernização da administração pública.

Por: Luiz Afonso