Em entrevista ao GOYAZ, quer será publicada integralmente no jornal impresso, o vereador Jorge Kajuru (PRB) respondeu perguntas sobre política, gestão municipal, teceu críticas a parte do secretariado de iris e ressaltou projetos como a municipalização do transporte coletivo e plano diretor. Kajuru apontou pesquisa que o mostra com 14 pontos de frente contra governador Marconi Perillo, nas intenções de voto para o Senado Federal.