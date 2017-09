Evento, que ocorre em parceria com a Agehab, definirá o endereço que cada família ocupará no empreendimento que deverá ser entregue nos próximos meses

A Prefeitura de Goiânia realiza no próximo dia 26, sábado, a partir das 08 horas, no Ginásio Goiânia Arena, o sorteio dos endereços das famílias contempladas com unidades habitacionais no Conjunto Vera Cruz, na região Oeste da Capital. No total, serão sorteados os endereços de 411 famílias que já haviam sido sorteadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) em abril de 2016 e que foram habilitadas pela Caixa Econômica Federal na fase de confirmação de dados e informações sociais. Na ocasião, os sorteados devem apresentar documentos pessoais: documento de identificação (RG, carteira de trabalho ou CNH) e CPF. Os cônjuges listados também devem apresentar a documentação pessoal.

Nessa fase também serão contempladas famílias que possuam membros com microcefalia que, conforme Portaria n. 321/2016 do Ministério das Cidades, estão dispensadas do sorteio geral e que passaram somente pela fase de qualificação realizada pela Caixa. A Prefeitura de Goiânia também contemplará famílias que se enquadram na condição de moradoras de área de risco definidas pelo Município de Goiânia para desocupação.

O superintendente de Habitação e Regularização Fundiária da Seplanh, Ronaldo Vieira, destaca a importância da participação do beneficiário no evento. “Nesse dia será definida a unidade que cada família ocupará no empreendimento. Além disso, nesse dia elas receberão as informações necessárias sobre a entrega das unidades e sobre a assinatura dos seus contratos”, afirma.

Ronaldo Vieira também destaca que muitas famílias sorteadas em abril do ano passado para o Conjunto Vera Cruz não foram habilitadas pela Caixa, mas isso não quer dizer que estão fora da seleção. “As famílias sorteadas que não constam da lista de habilitadas poderão procurar a secretaria a partir do dia 28, segunda-feira, para verificarem a sua situação. Algumas famílias podem ter sido desabilitadas somente por uma questão de divergência nos dados e, desta forma, nossas técnicas irão orientá-las para as providências necessárias”, afirma o superintendente.

A lista das famílias contempladas pode ser conferida no site da Prefeitura de Goiânia, no botão Famílias Habilitadas - Conjunto Vera Cruz.

Willian Assunção, da editoria de Planejamento Urbano