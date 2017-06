Comurg promove mais um mutirão de limpeza. Em uma única edição é possível retirar mais de 400 toneladas de entulhos descartados irregularmente nas vias públicas. Após promover a limpeza dos setores Sul, Parque Atheneu, Vila Redenção, Santa Genoveva, Leste Universitário, Parque Amazônia e da Marginal Botafogo, este final de semana a Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), realiza mais um mutirão da limpeza.

Desta vez, os setores Oeste, Coimbra, Bueno, Ville de France e Residencial Recanto dos Buritis serão comtemplados. Ao todo, 340 servidores da Comurg farão os serviços de poda de grama, roçagem, capina, varrição, frisamento de grama nas calçadas, rastelação, poda e extirpação de árvores, remoção de entulhos, troncos e galhadas.

Os mutirões, de acordo com o presidente da Companhia, Dennes Pereira, tem a marca da gestão do prefeito Iris Rezende. 'Retiramos em média de 400 toneladas de entulhos e galhadas em cada edição', afirma. Durante a semana, a prefeitura procura atender toda cidade com as atividades da Comurg e, nos finais de semana, frentes de trabalho são promovidas em regiões específicas.

Hacksa Oliveira, da editoria de Urbanização - Secretaria Municipal de Comunicação