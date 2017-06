Marconi Perillo foi delatado pelos ex-executivos da empreiteira Odebrecht e está na lista do Ministro do Supremo Edson Fachin. Como tem foro privilegiado, os indícios serão enviados ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), instância indicado para processar governadores. Além de Marconi, outros oito governadores estão na lista. Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro; Geraldo Alckmin de São Paulo; Paulo Hartung, do Espírito Santo; Fernando Pimentel, de Minas Gerais; Beto Richa, do Paraná; Flávio Dino, do Maranhão; Raimundo Colombo, de Santa Catarina e Marcelo Miranda, de Tocantins.

Até a publicação desta matéria, o governador Marconi Perillo não enviou nota oficial ou se manifestou nas redes sociais.